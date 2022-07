Cássio - Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/07/2022 14:52

Rio - O goleiro Cássio, vítima de agressão após a vitória do Santos sobre o Corinthians na Copa do Brasil, usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido na Vila Belmiro.

Após o apito final, o goleiro deixava o campo quando foi surpreendido pelas costas por um torcedor que invadiu o gramado. O homem foi parcialmente contido, e o camisa 12 do Timão conseguiu se defender.



Além de repudiar o que aconteceu na Vila Belmiro, Cássio disse que os atos de violência não podem ser normalizados e medidas devem ser tomadas para evitar uma tragédia.



"Não podemos normalizar o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Estivemos diante da possibilidade de uma situação bem mais grave. Atitudes precisam ser tomadas, antes que aconteça alguma tragédia iniciou", o camisa 12 do Timão em seu Instagram.



Cássio agradeceu o apoio que recebeu, especialmente dos jogadores do Santos que se mobilizaram para protegê-lo e condenar os atos que aconteceram no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.