Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United - Foto: Anthony Devlin/AFP

Cristiano Ronaldo, astro do Manchester UnitedFoto: Anthony Devlin/AFP

Publicado 14/07/2022 14:33

O atacante Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United, recebeu uma proposta bilionária para jogar na Arábia Saudita, de acordo a "TVI". O clube, que é mantido em sigilo pela publicação, estaria disposta a pagar um salário de 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) ao craque por dois anos de contrato.

Os Red Devils receberiam 30 milhões de euros (R$ 163 milhões) pela transferência do craque português. Além disso, mais 20 milhões de euros (R$ 108 milhões) seriam pagos em luvas caso a negociação tenha um desfecho positivo para a equipe saudita.

Mesmo que tenha pedido para deixar o Manchester nessa janela de transferência, Cristiano Ronaldo deve recusar a proposta do mundo árabe, já que deseja disputar a próxima temporada da UEFA Champions League.

Em entrevista coletiva concedida no início da semana, mesmo com a repercussão sobre uma possível saída do ídolo, Erik ten Hag, novo técnico do clube inglês, ressaltou que conta com CR7 na próxima jornada da equipe do Old Trafford, que disputará Premier League e Europa League, além das copas nacionais.