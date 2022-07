Vila Belmiro - Reprodução

Publicado 14/07/2022 15:44

Rio - O Santos emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira sobre o caso de agressão ao goleiro Cássio , do Corinthians. No comunicado, o clube afirma que identificou cinco torcedores que invadiram o gramado da Vila Belmiro depois da vitória por 1 a 0 na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira. O Peixe lamentou os ocorridos e pediu desculpas ao clube corinthiano.

Confira a nota oficial do Santos:

"Sobre os fatos ocorridos ao final da partida Santos x Corinthians pela Copa do Brasil na Vila Belmiro:



O Santos FC lamenta os fatos ocorridos ao final da partida contra o Corinthians, na noite de quarta-feira (13), na Vila Belmiro. O Clube não pode compactuar com atitudes agressivas, contra tudo o que o esporte prega, e lamenta ter sido palco para que vândalos travestidos de torcedores agissem como marginais.



Leonardo Valeriano de Souza, Lucas da Silva Ramos, Cristopher Barbosa Barcelos, Matheus da Silva Pereira e Gabriel Andrade dos Santos foram detidos e identificados pela Polícia Militar, já tendo sido elaborados os respectivos Boletins de Ocorrência com a aplicação de pena restritiva de direitos aos mesmos, consistente em multa pecuniária em favor do Estado, denúncia junto ao Ministério Público.



Destes cinco, o Santos FC já identificou que Gabriel Andrade dos Santos pertence ao quadro de sócios do Clube e iniciará o processo de expulsão. Eventuais danos financeiros que o Clube venha a sofrer, em razão dessa ocorrência, serão cobrados judicialmente dos infratores.



O Santos FC se desculpa com toda a sua torcida, com os atletas do time adversário, com a CBF e com o público em geral que assistiu a esses atos inaceitáveis."

Após o episódio, o Santos pode ficar sem o apoio de sua torcida até o final da temporada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve denunciar o clube assim que terminar a análise da súmula, documentos e vídeos da partida.

O Peixe deve ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça, em que citam os parágrafos I e II: "desordens em sua praça de desporto e/ou invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo". A punição prevista é de multa que pode chegar até R$ 100 mil. Além disso, o Santos pode perder o mando de campo, de um até dez jogos.

“Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, quando participante da competição oficial”, diz o texto do artigo.