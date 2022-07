Rodrigo Muniz abre o jogo sobre a ida para o Fulham - Divulgação Fulham

Publicado 14/07/2022 16:44

Rio - O atacante Rodrigo Muniz, de 21 anos, fez parte do elenco do Fulham, da Inglaterra, na campanha de acesso para a Premier League. No entanto, de acordo com o portal "UOL", o jovem não irá participar da elite do futebol inglês. O seu clube tem interesse de emprestá-lo para uma equipe da Segundona.

Muniz foi reserva na temporada passada. Ele entrou em 28 jogos e anotou cinco gols. De acordo com o site, o clube inglês vê o jovem como um atacante com potencial de crescimento. Comprado em 2021 do Flamengo por aproximadamente 8 milhões de euros, Rodrigo Muniz, de 21 anos, tem contrato válido até junho de 2026.

No Rubro-Negro, Rodrigo Muniz teve sua primeira chance como profissional em 2020. Ele fez ao todo 32 partidas, anotou dez gols e deu uma assistência com a camisa do clube carioca.