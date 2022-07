Hazard se reapresenta no Real Madrid e causa boa impressão - Foto: Divulgação/Real Madrid

Hazard se reapresenta no Real Madrid e causa boa impressãoFoto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 14/07/2022 18:33

Rio - A volta aos treinos de Eden Hazard causou boa impressão no Real Madrid, da Espanha. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o atacante belga, de 31 anos, se reapresentou em melhor forma física e surpreendeu no clube espanhol. A mudança de postura do atleta ficou mais evidente após ser comparada com a última temporada pelo time madrilenho.

De acordo com o jornal "As", Hazard apresentou uma silhueta melhor ao fim da temporada, quando estava em sua melhor forma física desde que assinou contrato com o Real Madrid. Além disso, o atacante não deixou de treinar nas férias e cumpriu o planejamento encaminhado pelo preparador físico, Antonio Pintus, do clube espanhol. Contratado em 2019, o jogador tem vínculo até junho de 2024.

No entanto, será difícil para Hazard conquistar o seu espaço no Real Madrid. Atualmente, Vinícius Júnior é um dos destaques do clube espanhol e titular indiscutível na ponta esquerda. Além do atacante brasileiro, Rodrygo segue sendo o atleta mais utilizado por Carlo Ancelotti no banco de reservas.