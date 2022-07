Dayse Brucieri é fanática pelo Flamengo - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2022 10:00 | Atualizado 15/07/2022 10:01

Rio - A musa fitness Dayse Brucieri se mudou para o Rio de Janeiro há cinco meses e há dois retornou aos treinos. Ex assistente de palco do João Kleber, ela que é fanática pelo Flamengo, está contando com a ajuda de Silvia Personal, intitulada por Dayse como "a melhor que já teve na vida". Em suas redes sociais, os seus vídeos nos treinamentos vem gerando grande repercussão.

Dayse vem recebendo muito julgamentos por ter um quadril exagerado para alguns e um sonho de consumo para outros. Além disso, ela vem chamando atenção pelos gemidos e gritos, após esforço físico para execução dos exercícios. A musa fitness abordou o assunto.



"Hoje em dia é difícil agradar a todos, e eu não quero e nem preciso agradar o próximo com o gosto do meu porte físico. Estou em busca das pernas das cariocas e escolhi a melhor profissional expert em construir corpos lindos e essa é nossa busca", disse.

Além da personal, a musa afirmou que foca em buscar um processo alimentar especial para o momento atual. "Meus cuidados não acontecem só na academia, também estou em busca de profissionais da área para me acompanhar médicos e mantendo uma alimentação saudável regata de manipulados que sem a ajuda um do outro seria mais demorado", disse.



Sobre os gemidos, elas dispara: "Quero ver alguém treinar com a minha Personal Silvia e sair caladinha…. O convite está feito e eu desafio a todos". E aí você teria coragem de encarar o desafio da gata?