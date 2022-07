Micaela Fusca é namorada de Calleri - Reprodução

Micaela Fusca é namorada de CalleriReprodução

Publicado 15/07/2022 11:26

Rio - O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, após vitória sofrida nas penalidades. Após o fim do jogo, a namorada do atacante Calleri entrou no clima da rivalidade e provocou o clube alviverde nas redes sociais. Em sua contra no Instagram, a argentina disparou: "Sou campeão do mundo, você não conseguiu".

fotogaleria

Após provocar o rival, Micaela Fusca fez questão de mandar uma mensagem carinhosa ao amado. Ela divulgou uma foto de Calleri sentado na parte interna do Allianz Parque e escreveu: "Deixa a vida em cada partida. Orgulhosa de você sempre".

Com o resultado, o São Paulo se juntou a Flamengo, Fluminense, Corinthians, América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO e Fortaleza como classificados para as quartas de final da competição. O sorteio dos confrontos será na próxima terça-feira.