Maxi López - Rafael Ribeiro / Vasco

Maxi LópezRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 19/07/2022 16:16

Rio - O ex-atacante Maxi López, que teve passagem marcante pelo Vasco e foi campeão ao lado de Messi no Barcelona, se tornou o primeiro argentino da história a virar dono de um time inglês. Isso porque, ele anunciou oficialmente que é o novo dono do Birmingham City, um equipe que atualmente joga a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Por meio de uma vídeo no twitter, Maxi López confirmou ser o novo acionista majoritário do clube: "Em casa", escreveu o ex-jogador do Vasco. Além do Vasco, o jogador teve passagem pelo Barcelona, onde jogou ao lado de Messi, FC Moscou, Grêmio, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Turim, Udinese, Crotone e Sambenedettese.



Ele também foi protagonista fora de campo, por conta de ter protagonizou brigas com Wanda Nara, hoje esposa do seu ex-amigo Mauro Icardi.