De Ligt deixou a Juventus após três temporadasFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2022 15:46

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique anunciou a contratação do zagueiro De Ligt, ex-Juventus. O holandês fechou contrato até 2027 com o clube alemão, que pagou 70 milhões de euros (R$ 385,7 milhões) ao time italiano pela transferência, mais 10 milhões de euros (R$ 55 milhões) em variáveis.

De Ligt estava em Munique desde segunda para concluir sua transferência. A contratação foi acertada no último domingo. Agora, ele deve ir para os Estados Unidos, onde o clube faz amistosos durante a pré-temporada.

O zagueiro holandês deixa a Juventus após três temporadas. Ele chegou ao time italiano no meio de 2019, por 85,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 360,8, na cotação da época), após ter se destacado no Ajax, da Holanda.

No total, De Ligt jogou 117 partidas e marcou oito gols com a camisa italiana. Na Juve, ele conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e uma Supercopa. Além disso, o jogador possui 38 jogos pela seleção holandesa, com dois gols.