Neymar não fez boa temporada pelo PSG - AFP

Publicado 19/07/2022 14:15

Rio - O Paris Saint-Germain teria oferecido o atacante Neymar para o Manchester City. No entanto, o clube inglês teria recusado a contratação do brasileiro. De acordo com o jornal francês "Le Parisien" e a rádio "RMC", o clube francês gostaria de envolver o camisa 10 em uma troca. Porém, o time de Pep Guardiola não se interessou.

O futuro de Neymar tem sido tema de especulações na imprensa europeia nesta janela de transferências, aberta na última segunda-feira. O PSG vive um momento de transição, com nova gestão do futebol, e o presidente do clube, Nasser al-Khelaïfï afirmou que quer uma nova postura do elenco. Em entrevista ao jornal "Marca", o dirigente evitou da declarações sobre a permanência do camisa 10.

Contudo, segundo o portal "GE", Neymar não tem intenção de deixar o Paris Saint-Germain antes da Copa do Mundo. Recentemente, conforme o jornal "L'Équipe", ele ativou cláusula no seu contrato com o clube, que ampliou o vínculo até 2027. A última renovação contratual do brasileiro foi em maio de 2021 e previa duas renovações automáticas caso o jogador assim decidisse, o que ocorreu em julho de 2021, postergando o limite para 2026, e agora para 2027.