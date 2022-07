Troféu da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O Flamengo e o Fluminense conheceram seus rivais nas quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro irá encarar o Athletico-PR, enquanto o Tricolor terá o Fortaleza pela frente. As duas equipes só poderão se enfrentar na decisão da competição.

O clube das Laranjeiras irá decidir o confronto atuando no Rio de Janeiro. Enquanto o Rubro-Negro fará o segundo jogo em Curitiba. Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto.

O Flamengo volta a encarar o clube do Paraná, que foi pedra no sapato da equipe do Rio nas eliminações de 2019 e 2021. No entanto, o clube da Gávea já derrotou a equipe curitibana na final do último título que conquistou do torneio em 2013.

Em busca do seu segundo título, o Fluminense terá o Fortaleza pela frente. O Tricolor não consegue chega a uma semifinal da Copa do Brasil desde 2015, quando foi eliminado pelo Palmeiras, que acabaria campeão do torneio naquele ano.

Confira os confrontos:

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

São Paulo x América-MG

Flamengo x Athletico-PR