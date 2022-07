Participante do "Vai Dar Namoro" é ameaçado após piada com o Cruzeiro - Reprodução

Publicado 19/07/2022 19:56

Um torcedor do Atlético-MG revelou que está sendo ameaçado nas redes sociais após uma brincadeira feita com o Cruzeiro. O estudante Guilherme Tavares, de 19 anos, participou do 'Vai Dar Namoro', programa da 'Record' e fez uma piada com o clube rival de Minas Gerais.



"Gatas, eu não sou o Cruzeiro, mas eu fiquei caidinho quando vi vocês", brincou Guilherme ao fazer uma cantada para as candidatas presentes nas meninas.

Contudo, de acordo com o estudante, a frase não foi bem aceita pelos torcedores do Cruzeiro, que o ameaçaram nas redes sociais. Na última quinta-feira, o torcedor do Atlético-MG foi a internet, revelou as ofensas sofridas e falou sobre a possibilidade de processo.

"Eu estou sendo jurado de morte por conta de uma cantada (risos). Internet não é terra sem lei não tá rapaziada, quero ver vocês sustentando as coisas que falam na DM (caixa de mensagens do Twitter) quando o processinho chegar aí", escreveu Guilherme Tavares.