Xavi - AFP

XaviAFP

Publicado 19/07/2022 17:20

Rio - O treinador Xavi Hernández não vai comandar o Barcelona nesta terça-feira (19), em um amistoso contra Inter Miami, nos Estados Unidos. O técnico do clube catalão está na Espanha para resolver a emissão do visto de turista após ser impedido de viajar com a delegação para a pré-temporada.

No último domingo, a delegação do Barcelona embarcou para os Estados Unidos para a pré-temporada, sem o técnico Xavi. Na ocasião, o treinador espanhol foi impedido de viajar por não ter autorização especial para entrar no país, por ter estado no Irã há três anos.

Dessa forma, Xavi viaja terça-feira para Madrid para comparecer à Embaixada dos Estados Unidos na manhã desta quarta. Caso o treinador consiga resolver a questão burocrática, a tendência é de que embarque para os EUA durante a tarde na Espanha.