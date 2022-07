Brazil's forward Neymar looks on during the friendly football match between Japan and Brazil at the National Stadium in Tokyo on June 6, 2022. - AFP

Publicado 19/07/2022 16:40

Rio - O comentarista Walter Casagrande Jr. voltou a chamar Neymar de "mimado" após relembrar o desempenho do craque brasileiro na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Nesta terça-feira (19), durante participação do programa "Melhor da Tarde", da Band, o ex-jogador projetou também a atuação do atacante no Mundial do Catar, em novembro.

"O Neymar era mimado mesmo. Ele é mimado até hoje e, na minha visão e da grande maioria das pessoas, ele foi patético na Copa do Mundo (em 2018)", afirmou Casagrande, no 'Melhor da Tarde', da Band.



"Ao invés de quere jogar, ele só queria cair e rolar. Tanto que virou uma piada mundial e até na China as crianças gritavam Neymar e caiam e rolavam no chão. Todos esperavam que ele ia desequilibrar na Copa e foi aquela coisa lá", completou.

No entanto, Casagrande afirma que Neymar pode se destacar na Copa do Mundo de 2022 do Catar.

"No caso do Neymar, ele pode sim desequilibrar, pelo seu talento. Mas pelo que ele está mostrando nos últimos jogos, seria absurdo eu falar que ele vai desequilibrar. Eu acho que ele pode e eu desejo, mas pelo que eu vejo dele hoje, não posso falar isso", afirmou Casagrande.

"O Neymar precisa se mexer e está se mexendo. Está chegando uma hora e meia antes do treino, treinando faltas. O que eu espero dele depois disso, é que continue assim até a Copa do Mundo e não se deslumbre, porque aí ele se perde", concluiu.