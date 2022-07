Robert Lewandowski - Divulgação / Barcelona

Robert LewandowskiDivulgação / Barcelona

Publicado 19/07/2022 16:48

Rio - Novo reforço do Barcelona, Robert Lewandowski recebeu propostas do Chelsea e do Paris Saint-Germain, mas acabou optando pelo clube catalão. Durante excursão do clube espanhol a Miami, o presidente Joan Laporta afirmou que as ofertas dos outros clubes pelo polonês eram melhores que a do Barça.

"Competimos com o PSG e o Chelsea por Lewandowski e ele queria vir até nós. Devemos agradecê-lo porque ele vai receber menos dinheiro aqui", disse.

Lewandowski não foi o único a preferir o clube espanhol em meio a propostas melhores de outros clubes. O atacante Raphinha, de 25 anos, também estava na mira do Chelsea. Pesou em relação ao brasileiro, o próprio desejo estimulado por Deco, seu empresário, e Ronaldinho, amigo da família, que fizeram história pelo clube catalão.

Eleito o melhor do mundo nos dois últimos anos, o polonês, de 33 anos, realizou 46 partidas na última temporada, marcou 50 gols e deu seis assistências. Ele atuou no futebol alemão por 12 temporadas, passando pelo Borussia e depois pelo Bayern.