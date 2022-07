Lewandowski terá uma multa de R$ 2,7 bilhões no Barcelona - Foto: Divulgação/Barcelona

Lewandowski terá uma multa de R$ 2,7 bilhões no BarcelonaFoto: Divulgação/Barcelona

Publicado 19/07/2022 18:31

Rio - O Barcelona divulgou nesta terça-feira (19) a conclusão do acordo com o Bayern de Munique pela contratação de Robert Lewandowski. O atacante polonês, de 33 anos, assina contrato até 2026 e pode estrear pelo clube catalão neste sábado, em amistoso contra o Real Madrid. O jogador terá uma multa de 500 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões).

No último sábado, o Barcelona anunciou o princípio de acordo com o Bayern. Além disso, Lewandowski viajou aos Estados Unidos e se juntou ao elenco do clube catalão e foi aprovado nos exames médicos. O atacante deve ser apresentado em solenidade nesta quarta-feira, em Miami. Nesta terça, o time espanhol enfrenta o Inter Miami, mas o jogador ainda não está disponível.

O valor da multa contratual de Lewandowski é inferior ao de outros atletas do Barcelona e também do Real Madrid. Nesse caso, deve-se ao fato da idade do atacante. No caso de Ansu Fati, Pedri e Raphinha, que são mais jovens, os jogadores têm multas de 1 bilhão de euros, dobro do ex-atacante do Bayern de Munique.