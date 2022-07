Cavani - ODD ANDERSEN/AFP

Publicado 19/07/2022 21:41

Rio - O atacante Edinson Cavani, de 35 anos, negocia com o Villarreal. O jogador uruguaio, que está sem clube desde que deixou o Manchester United, tem interesse de jogar pela primeira vez no Campeonato Espanhol na carreira. Especulado no Botafogo, o atleta afirmou que não se vê atuando em uma equipe na América do Sul em um futuro próximo.

A imprensa espanhola apontou o clube como possível rumo para o veterano, mas as conversas ainda dependem da possível venda de Paco Alcácer. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Villarreal precisa vender o atacante, de 28 anos, para abrir espaço na folha salarial e ter condições de arcar com a contratação de Cavani. O jogador entrou recentemente na mira do Celta de Vigo, também da Espanha.

No entanto, Cavani segue na mira do Fenerbahçe, da Turquia, que é comandado pelo treinador Jorge Jesus, e aguarda Villarreal. O treinador do clube espanhol, Unai Emery, treinou o atacante no Paris Saint-Germain e quer contar com o jogador para a temporada 2022/23.

Após passagem no PSG, Cavani disputou 59 partidas e marcou 19 gols pelo Manchester United entre 2020 e 2022. Antes, o atacante defendeu o Napoli e Palermo, ambos da Itália.