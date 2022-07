Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 31/07/2022 12:23

Cristiano Ronaldo foi escalado oficialmente para o amistoso do Manchester United contra o Rayo Vallecano, neste domingo, em Old Trafford. Em meio a rumores de sua saída do clube inglês, o português, que ficou de fora do último amistoso no último sábado contra o Atlético de Madrid, na Noruega, já havia confirmado nas redes sociais de que iria estar presente no Teatro dos Sonhos.

Apesar disso, diversos veículos europeus informam que Cristiano Ronaldo quer sair do United para jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada e que, inclusive, seu empresário, Jorge Mendes, está tentando encontrar uma saída para o português.

Possíveis rumos para o atacante foram traçados e, outros, descartados. O Bayern de Munique e o Atlético de Madrid já negaram publicamente qualquer intenção de contratar CR7. Em contrapartida, pode haver um retorno à casa, o Sporting Lisboa, que foi o primeiro clube pelo qual o jogador atuou e que disputará a Liga dos Campeões.