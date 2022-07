Bill Russell - AFP

Publicado 31/07/2022 15:45 | Atualizado 31/07/2022 15:53

Um dos maiores jogadores da história do NBA, Bill Russell faleceu neste domingo, aos 88 anos, nos Estados Unidos. O lendário astro do Boston Celtics, que ganhou 11 campeonatos e conquistou cinco prêmios de MVP, se foi pacificamente com sua esposa ao seu lado, de acordo com o comunicado publicado nas redes sociais.

"A esposa de Bill, Jeannine, e seus muitos amigos e familiares agradecem por manter Bill em suas orações. E esperamos que cada um de nós possa encontrar uma nova maneira de agir ou falar com o compromisso intransigente, digno e sempre construtivo de Bill com os princípios. Essa seria uma última e duradoura vitória para nosso amado camisa 6", destacou o comunicado.

Bill Russell, considerado o maior pivô da história do basquete, transformou o Celtics em uma potência que conquistou oito títulos consecutivos, de 1959 a 1966. Foram 13 temporadas defendendo a equipe de Boston. Ele também conquistou uma medalha olímpica pela seleção americana em 1956.

O ex-jogador lendário foi o primeiro jogador afro-americano a atingir status de superastro na NBA e também o primeiro afro-americano ao tornar-se técnico na liga. Russell sempre foi ativista na luta contra o racismo e, devido às conquistas no âmbito dos Direitos Civis, foi agraciado com a Medalha Presidencial da Liberdade por Barack Obama em 2011. No comunicado de sua morte, foi relembrada sua luta.

"A compreensão de Bill sobre a luta é o que iluminou sua vida. Desde boicotar um jogo de exibição em 1961, para desmascarar a discriminação tolerada por muito tempo, até liderar o primeiro campo de basquete integrado do Mississippi no rastro inflamável do assassinato de Medgar Evans. Bill chamou a atenção para a injustiça com uma franqueza implacável", disse o comunicado.