Publicado 01/08/2022 11:22

Rio - A modelo Daniella Chávez, que está vendendo fotos no Onlyfans com o objetivo de comprar o Club Deportivo O'Higgins, do Chile, seu clube do coração, desabafou nas redes sociais. Ela afirmou que está sendo vítima de discriminação pelos dirigentes da equipe, que se negam a negociar com ela.

"O’Higgins está à venda, mas (Ricardo) Abumohor, em ato discriminatório, fecha as portas para eu poder comprá-lo. Por ser mulher e pela forma como levantei o dinheiro. À venda é para todos, menos para mim", afirmou.



Diante da repercussão, o clube emitiu uma nota oficial e negou tal fato. "Dados os artigos da imprensa em meios digitais que afirmaram - com fontes reservadas - que a família Abumohor descarta a venda do clube a uma determinada pessoa, queremos esclarecer que esta informação é errônea e não representa os valores da família Abumohor", apontou.

A campanha de Daniella começou no fim do último mês e em poucos dias ela afirmou que já tinha arrecadado 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões). Apesar de alguns elogios, a sua atitude gerou resistência de alguns nas redes sociais.

"Há muitos mandando energias ruins. Talvez incomode que uma torcedora possa ser dona de um clube", completou a modelo, que supera 16 milhões de seguidores no Instagram.