Vagner Love - Divulgação / Sport

Publicado 01/08/2022 09:00 | Atualizado 01/08/2022 09:17

Rio - Novo reforço do Sport Recife, Vagner Love atuou no Flamengo em duas oportunidades. Na primeira delas, em 2010, ele jogou com Dejan Petkovic. Questionado qual o companheiro mais ranzinza que já teve como profissional, o atacante citou o sérvio.

"O mais ranzinza? Até eu sou um pouco. Sou um pouco chato. Eu me cobro demais, então gosto de cobrar meus companheiros também. Mas Petkovic é bastante ranzinza. Elias… parece um velho, reclama de tudo. Dos que eu trabalhei, são os mais chatos.", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Ao citar figuras importantes na sua carreira, Love também lembrou outros ídolos do Flamengo. O atacante afirmou que Adriano Imperador foi o melhor parceiro de ataque do Brasil e disse que Juan foi o melhor defensor com quem atuou.

"Juan. Joguei com ele na seleção brasileira, sou um fã. Admiro muito a carreira do Juan. Para mim, é um dos melhores zagueiros do mundo. Ainda bem que na seleção era só nos treinos. Contra ele, nunca tive a oportunidade de jogar e também nem queria", opinou.