Publicado 31/07/2022 16:48

Rio - Após dias de polêmica, Cristiano Ronaldo entrou em campo pela primeira vez na pré-temporada para defender o Manchester United em um amistoso. O confronto foi diante do Rayo Vallecano e todas as atenções se voltaram para o atacante português. O jogador, que manifestou desejo de deixar o clube, e se reapresentou bem depois dos companheiros para a pré-temporada, jogou apenas um tempo e teve uma atuação discreta no empate por 1 a 1.

O gol dos ingleses foi marcado justamente pelo marfinense Diallo, que entrou na vaga do português na volta para o segundo tempo. Garcia marcou para o time espanhol. Em função da polêmica criada pela incerteza de sua permanência no clube, Cristiano Ronaldo teve o seu nome vaiado e aplaudido pelos torcedores que foram ao estádio.

O Rayo Vallecano foi o quarto jogo da pré-temporada realizada pelo Manchester United. Antes, o time do técnico Erik Ten Hag perdeu para o Atlético de Madrid, empatou com o Aston Villa e venceu o Wrexham, time do País de Gales.