Troféu do BrasileirãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/08/2022 12:40

Na caça ao líder Palmeiras, Fluminense e Flamengo têm uma missão difícil na busca pelo título do Brasileirão. Apesar das vitórias na 21ª rodada, os dois clubes possuem menos de 10% de chance de título.



Em terceiro lugar com 38 pontos - a sete do Palmeiras - , o Fluminense está com 8% de chance de título, segundo cálculos do site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Já o Flamengo, em quinto com 36 pontos, tem 6%.



Esses números podem melhorar nas próximas três rodadas, que prometem ser decisivas. Afinal, o líder Palmeiras enfrentará Fluminense e Flamengo, assim como o Corinthians, segundo colocado.



Já na parte de baixo da tabela, o Botafogo, que tropeçou em casa e está com 25 pontos, tem que se preocupar com a proximidade com a zona de rebaixamento. Atualmente com quatro pontos de vantagem sobre o Fortaleza, o primeiro do Z-4, o Glorioso tem 15% de risco de queda (sem condierar o jogo entre Coritiba e Santos, nesta segunda-feira).