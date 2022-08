Brasil x Argentina, em setembro de 2021, foi interrompido por agentes da Anvisa na Neo Química Arena, em São Paulo - Foto: Nelson Almeida/AFP

Brasil x Argentina, em setembro de 2021, foi interrompido por agentes da Anvisa na Neo Química Arena, em São PauloFoto: Nelson Almeida/AFP

Suspenso aos seis minutos de jogo por causa da invasão de campo de funcionários da Anvisa para retirar quatro jogadores argentino, o jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo não acontecerá mais. Inicialmente remarcado para setembro, o duelo foi cancelado após a CBF aceitar um acordo proposto por AFA e Fifa, a pedido da comissão técnica brasileira.

Desta maneira, a Seleção poderá disputar dois amistosos na Europa na próxima data Fifa (22 e 27 de setembro), possivelmente contra dois africanos, ainda não anunciados. Na decisão anterior da Fifa, Brasil e Argentina teriam que jogar em solo brasileiro, já que o duelo suspenso tinha sido em São Paulo.



Essa decisão atrapalharia os planos da comissão técnica de Tite e por isso houve o pedido para que a CBF aceitasse o acordo. A entidade fez o anúncio em comunicado oficial.



"A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da Seleção, vamos investir para que a partida não ocorra, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da CBF.



Relembre o caso

Em 5 de setembro de 2021, após a bola rolar na Neo Química Arena, funcionários da Anvisa e agentes da Polícia Federal entraram no gramado para retirar quatro jogadores da Argentina que entraram irregularmente no país. Na época, havia uma determinação de segurança com quarentena obrigatória de pessoas vindo de determinados países por causa da covid-19. Caso desses jogadores, que na hora de preencher o formulário mentiram sobre onde estiveram antes de chegar ao Brasil.



Tanto CBF quanto AFA foram punidos pela confusão nos tribunais desportivos e a Fifa determinou que o jogo ocorresse, mesmo não interferindo em nada nas Eliminatórias, já que o Brasil não poderia mais ser alcançado pela Argentina na tabela, e as duas seleções já estavam classificadas.



Em julho, um amistoso entre Brasil e Argentina na Austrália foi cancelado e havia o temor da comissão técnica brasileira de que os argentinos viessem com um time reserva caso ocorresse o jogo em setembro. Paras duas seleções, o duelo não seria útil como preparação para a Copa do Mundo.