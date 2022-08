Kate Greville é ex-esposa de Ryan Giggs - Reprodução / Twitter

Publicado 13/08/2022 18:00 | Atualizado 13/08/2022 18:44

Rio - O julgamento de Ryan Giggs, ídolo do Manchester United - que sofre uma série de acusações da ex-esposa Kate Greville -, não para de fazer manchetes no Reino Unido. No quarta dia, um depoimento da acusadora alarmou a Inglaterra. Ela confessou ao tribunal que fingiu ter câncer para que "não tivesse relações sexuais com ele". “Fiz um teste de esfregaço e tinha células cancerígenas. Eu tenho que ir ao hospital na quinta-feira", relatou ela, lembrando do dia em questão.



Kate Greville também negou em todos os momentos que tirou seus anticoncepcionais para engravidar do jogador e que a ideia era afastá-lo, após ter supostamente levado uma cabeçada da lenda do Manchester United.

No tribunal, a mulher de 36 anos foi acusada pelos advogados de defesa de querer "amarrar" Giggs por toda a vida por meio de um filho, porém, apontou que não era esse o caso e que queria se livrar de Giggs.



"Eu estava tirando o DIU e também queria fazer um teste de DST. Eu queria me livrar dele. Eu sinto muito por dizer essas coisas, mas eu precisava dizer algo para tirá-lo das minhas costas e me deixar em paz. Se eu dissesse ter células cancerígenas, eu não teria que fazer sexo com ele", disse Kate.



A ex-companheira de Giggs ainda defendeu que viveu um "inferno" com o jogador, que ficou "mais bravo e agressivo" e supostamente a traiu com mais de uma dezena de mulheres.