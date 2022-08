Assistente técnico, Cleber Xavier, e Tite, treinador da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Assistente técnico, Cleber Xavier, e Tite, treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/08/2022 10:52

A CBF definiu, nesta sexta-feira (19), os amistosos da seleção brasileira na data Fifa de setembro, últimos jogos antes da Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai enfrentar as seleções africanas Tunísia e Gana, nos dias 23 e 27 do mês que vem.

A tendência é de que os amistosos sejam disputados em Paris, no Parque dos Princípes, mas o local ainda não está confirmado. Existe possibilidade também de uma partida ser em Londres. Os adversários estarão na Copa do Mundo. Gana no Grupo H, que conta com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, enquanto a Tunísia integra o Grupo D, que tem França, Dinamarca e Austrália.

O técnico Tite vai convocar a Seleção no dia 9 de setembro. Será a última convocação antes da definitiva para a Copa do Mundo, que vai definir os 26 jogadores que irão ao Catar. No dia 21 de outubro, a CBF precisa entregar uma lista com 55 nomes e a definição dos atletas precisa sair no dia 14 de novembro.

Estima-se que 45 jogadores estão na lista de observação da comissão técnica. Tite já afirmou que cerca de 80% da lista está definida. A maior dúvida está na convocação do atacante Pedro, do Flamengo, que é dada como certa em setembro.