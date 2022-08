Rubens Dias encerrou relacionamento com April Ivy - Reprodução / Instagram

Rio - Logo após Rubens Dias ser visto aos beijos com um morena, durante um passeio de barco em Ibiza, a identidade do affair foi revelado. Após se separar da namorada, o jogador do Manchester City estaria tendo um caso com uma dançarina de uma boate da Ilha espanhola.

De acordo com o The Sun, trata-se de Ginevra Festa. Há alguns meses, o zagueiro português, de 25 anos, terminou um relacionamento de três anos com a cantora April Ivy. De acordo com o The Sun, trata-se de Ginevra Festa. Há alguns meses, o zagueiro português, de 25 anos, terminou um relacionamento de três anos com a cantora April Ivy.

O novo casal, aliás, não tentou esconder o novo relacionamento e passou a se seguir nas redes sociais. A dançarina sensual, aliás, utiliza o Instagram para postar fotos de cair o queixo e se descreve como uma “dançarina de Ibiza”.

A publicação que mais chamou a atenção, porém, foi uma em que ela mostra flores vermelhas e brancas que teriam sido dadas por um admirador, com os seguidores rapidamente ligando ao jogador.



Dentro de campo, o atual campeão City iniciou sua campanha na Premier League com duas vitórias consecutivas. A primeira, por 2 a 0, contra o West Ham. Depois, com uma confortável goleada por 4 a 0 sobre o Bournemouth.