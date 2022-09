Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli formam o ataque do Arsenal na temporada 2022/2023 da Premier League - Divulgação/Arsenal

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli formam o ataque do Arsenal na temporada 2022/2023 da Premier LeagueDivulgação/Arsenal

Publicado 31/08/2022 19:00 | Atualizado 31/08/2022 19:01

O Arsenal segue embalado no início da temporada da Premier League. Na tarde desta quarta-feira (31), no Emirates, em Londres, os Gunners batem o Aston Villa pelo placar de 2 a 1, com gols de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, e seguem na liderança da competição.

Após cinco rodadas disputadas, o Arsenal tem um aproveitamento de 100% e vem surpreendendo no início da temporada. Contra o Aston Villa, o grau de dificuldade foi maior, mas o clube do norte de Londres usou seu poder de fogo para confirmar mais um triunfo.

Gabriel Jesus abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa após falha do ex-goleiro dos Gunners, Emi Martínez, e levantou as arquibancadas do Emirates.

Já na segunda etapa, o brasileiro Douglas Luiz marcou seu segundo gol olímpico (em cobrança de escanteio) na temporada e empatou o duelo. No entanto, no lance seguinte, o Arsenal mostrou que não se abateu e desempatou o marcador com gol de Gabriel Martinelli.

A dupla artilheira do Arsenal vem sendo convocada por Tite para a Seleção Brasileira e a expectativa é de que estejam na lista para a Copa do Mundo do Catar, em novembro. O clube londrino volta a campo no próximo domingo (04/09), contra o Manchester United, no Old Trafford.