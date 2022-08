María José Camacho - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2022 17:05 | Atualizado 31/08/2022 17:08

Rio - A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid ganhou outro contorno nessa quarta-feira. Tudo porque, o ex-goleiro Iker Casillas, ídolo do time merengue, estaria tendo um affair com a modelo espanhola María José Camacho, que é viúva do goleiro catalão Francesc Arnau, morto no ano passado e com quem teve dois filhos.

Após o midiático divórcio com a jornalista Sara Carbonero, foram várias as mulheres apontadas como novas namoradas de Casillas, contudo, dessa vez a revista 'Hola' trouxe fotos do ex-jogador ao lado da modelo, que até o momento negou qualquer envolvimento. Em sua conta no Instagram, ela publicou a capa da matéria e escreveu: "Fake News".

Maria José Camacho, aliás, também fez sucesso no mundo do futebol, como atleta da equipe de futebol feminino do Barcelona. Foi, inclusive, no Centro de Treinamento do time espanhol que ela conheceu o ex-marido, com quem foi casada por 22 anos.

Em maio de 2021, porém, ficou viúva. O corpo do então diretor-esportivo do Real Oviedo foi encontrado nos trilhos do trem da estação La Corredoria de Oviedo. Após as investigações, a suspeita é que ele tenha passado mal e caído.

Após a morte, Maria deixou um texto emocionante em suas redes sociais. “Você partiu, deixando-me com a alma despedaçada, mas agora o seu coração vive no meu. Sorte de escolher você. Vinte e dois anos juntos que eu sei pouco. Orgulhosa de você. Melhor pessoa possível, melhor marido e melhor pai. Meu guia, meus pés e minhas mãos. O pilar da família. Minha vida, meu tudo", escreveu.