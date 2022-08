Gramado do Estádio José Almafitani - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 31/08/2022 15:37 | Atualizado 31/08/2022 16:27

As condições do gramado do Estádio José Almafitani, local da partida de ida entre Vélez Sarsfield e Flamengo, pela semifinal da Libertadores, não é das melhores. Fotos do campo seco e descuidado ganharam destaque na imprensa e, conforme sugeriu o portal "TyC Sports", isso pode ter sido uma estratégia para dificultar o jogo do Rubro-Negro. O clube argentino nega.

Estado do campo do palco da partida entre Vélez Sarsfield e Flamengo Foto: Reprodução/ESPN

A especulação de que as condições do campo estejam ruins para atrapalhar o Flamengo surgiu porque nas oitavas e quartas de final da competição, contra River Plate e Talleres, o gramado estava em ótimo estado. No entanto, a versão do Vélez é que não foi possível importar o fertilizante que vinha sendo utilizado, e o novo produto acabou queimando a grama.

O Flamengo não acreditou na versão do Vélez e trata o episódio como má-fé, tanto que cancelou o almoço que costuma fazer com os dirigentes de clubes rivais em visitas nos jogos da Libertadores.

Os jogadores do Flamengo só terão contato com o gramado do Amalfitani perto da hora do jogo, que será às 21h30h (de Brasília). O treinamento de terça-feira foi realizado no centro de treinamento do Boca Juniors