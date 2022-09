Haaland marcou três vezes na vitória do Manchester City sobre o Notthingham Forest, pela 5ª rodada da Premier League - Divulgação/Manchester City

Haaland marcou três vezes na vitória do Manchester City sobre o Notthingham Forest, pela 5ª rodada da Premier LeagueDivulgação/Manchester City

Publicado 31/08/2022 20:00 | Atualizado 31/08/2022 20:02

Erling Haaland brilhou mais uma vez com a camisa do Manchester City. O atacante norueguês anotou o segundo hat-trick (três gols em uma mesma partida) seguido pelo time de Pep Guardiola. O City goleou o Nottingham Forest por 6 a 0, no Eithad Stadium, e permaneceu na vice-liderança da Premier League.

Haaland, tem nove gols em cinco partidas. O atacante, sozinho, tem mais gols marcados que vários times da Premier League, como o Chelsea, que tem seis. Aos 22 anos, norueguês chegou ao City nesta janela de transferências e custou cerca de 60 milhões de euros.

O 'cometa' anotou dos os tentos na primeira etapa, aos 12, 23 e 38 minutos. O triunfo dos cityzens ainda contou com os gols de João Cancelo e Julián Álvarez, ex-River Plate, que marcou duas vezes.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (03/09), novamente pela Premier League. O Manchester City encara o Aston Villa, fora de casa, enquanto o Nottingham Forest tem compromisso com o Bournemouth, em casa.