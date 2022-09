Fábio Carvalho marcou o gol que deu a vitória ao Liverpool sobre o Newcastle - Divulgação/Liverpool

Publicado 31/08/2022 21:30

Emocionante! O Liverpool venceu o Newcastle United de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, com direito a um gol no último lance, em jogo válido pela quinta rodada da Premier League. Com a vitória, o time de Jurgen Klopp chegou aos oito pontos e subiu para a quinta posição na tabela.

O gol dos visitantes foi marcado pelo estreante Isak, ainda no primeiro tempo. Os Reds empataram com Roberto Firmino e Fábio Carvalho, após o tempo de acréscimos estipulado pelo árbitro, marcou o gol da vitória.



GRANDE CHANCE

Em um jogo difícil e truncado, o colombiano Luis Díaz perdeu uma ótima chance aos 34 minutos do primeiro tempo. O camisa 23 tirou do goleiro Pope, mas ficou sem ângulo e finalizou para fora.

ESTREANTE BRILHA

Aos 37, o recém-chegado Isak estreou na Premier League com estilo. O jovem sueco recebeu um ótimo passe de Longstaff dentro da grande área, tirou de Alisson e abriu o placar para o Newcastle no Anfield.



PINTURA ANULADA

Logo no início do segundo tempo, Isak recebeu em velocidade, driblou dois marcadores do Liverpool e anotou um golaço, mas o tento foi anulado por impedimento milimétrico.



QUE FASE DO BRASILEIRO!

Aos 15 minutos, Roberto Firmino mostrou o motivo pelo qual tem sido escalado por Jurgen Klopp. O brasileiro recebeu ótimo passe de Salah dentro da área e finalizou de pé direito, sem nenhuma chance para Pope, deixando tudo igual no Anfield.

NO APAGAR DAS LUZES

O Liverpool pressionou o Newcastle até o fim e, quando parecia que não havia mais como o empate sair do placar, o jovem português Fábio Carvalho aproveitou a sobra do escanteio para emendar um chute forte de pé direito aos 53 minutos do segundo tempo.



O gol da vitória dos Reds gerou confusão na área técnica, visto que o árbitro tinha adicionado cinco minutos de acréscimos e a vitória do Liverpool veio no oitavo minuto após os 45.



SEQUÊNCIA

Após sua segunda vitória na Premier League, o Liverpool terá um clássico fora de casa contra o Everton no fim de semana. Por sua vez, o Newcastle recebe o Crystal Palace na próxima rodada do Inglês.