James Rodríguez está sem jogar desde marçoReprodução

Publicado 31/08/2022 14:29

Sem jogar oficialmente desde 5 de março, James Rodríguez se ofereceu ao Valencia, da Espanha. O colombiano, que atualmente está no Al-Rayyan, do Catar, segue com o projeto de retornar ao futebol europeu. Esse foi o motivo de não aceitar proposta do Botafogo. Ele era o sonho de contratação do dono da SAF, John Textor.

Com a janela de transferências da Europa perto de fechar, Rodríguez deu a declaração sobre o Valencia no programa 'El Chiringuito'. E se colocou à disposição para municiar Cavani, outro desejo frustrado do Botafogo e recém-chegado ao clube espanhol.

"Se o Valencia me chama, eu iria a pé desde o Catar. Baixaria o meu salário. Se precisarem de alguém para dar assistências ao Cavani, aqui estou eu. É um grande clube, com uma grande torcida. Mas não sei de nada, e ainda falta um dia e meio de mercado", disse Rodríguez, que tem contrato com o Al-Rayyan lanterna no Catar, até 2024.