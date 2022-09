Fabinho é homem de confiança do técnico Tite na Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/09/2022 12:59

Perto de seu último teste antes da Copa do Mundo, a seleção brasileira está preparada. Pelo menos é o que apontou o volante Fabinho. Em entrevista coletiva concedida na manhã deste domingo (25), o jogador do Liverpool, da Inglaterra, avaliou o momento do Brasil na reta final de preparação.

"Acho que já está tudo pronto. A base da Seleção a maioria dos jogadores já vem há bastante tempo com o Tite. Às vezes a gente fala entre nós, não tem que fazer muita coisa diferente, mágica. A base é essa. A maneira do time jogar é essa. O que temos que fazer quando entrarmos em campo é fazer o que foi trabalhado durante todas as convocações e jogar nosso futebol. Se estamos na Seleção é porque temos talento, trabalhamos duro e merecemos estar aqui. Não tem muita coisa diferente. É fazer o que vem sendo feito nas convocações", iniciou.

"A gente tem muita qualidade, muita qualidade ofensiva. Esse último jogo todo mundo esteve muito bem e em alto nível, com a confiança em alta. Foi bonito de ver esses meninos jogando bem, jogando para frente e marcando gols. Para um jogador como eu, que se preocupa mais com a parte defensiva, é bom ver que, mesmo com tanta qualidade nós conseguimos não levar gols, ser sólidos defensivamente. Teve um equilíbrio e espero que fique assim", completou.

Muito se fala sobre o Brasil pouco enfrentar seleções europeias nos últimos anos. Fabinho revelou que os companheiros de Liverpool perguntam sobre a preparação da equipe e destacam o quão alto é o nível dos comandados de Tite.

"As perguntas são mais contra quem vamos jogar, onde, se a viagem vai ser muito longa. Às vezes quando alguns jogadores veem alguém que não atua na Europa pergunta se é bom, como é. Mas não falam muito do momento da Seleção Brasileira. Quem fala mais são os sul-americanos, o Luis Díaz eu converso bastante e ele fala que gosta muito da Seleção, que somos realmente muito fortes. Mas os europeus não comentam tanto."

O Brasil fará sua última partida antes da Copa do Mundo na próxima terça-feira (27), às 15h30, contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes, casa do PSG.