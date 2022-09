Thiago Silva - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/09/2022 19:50

Rio - O zagueiro Eder Militão atuou na lateral direita na vitória da seleção brasileira sobre Gana na última sexta-feira. O bom rendimento do jogador do Real Madrid fez o jornal espanhol "As" pedir o jogador como titular na vaga de Thiago Silva, que formou dupla com Marquinhos.

"Se para colocar Rüdiger nos titulares Ancelotti tem que desfazer a defesa que o tornou campeão da Europa e da Liga na mesma temporada, para fazer de Militão o titular, Tite teria que sentar Thiago Silva, a verdadeira alma e capitão da canarinha. (...) Algo muito mais profundo já aparece no clima dos jornalistas que acompanham a seleção nos dias de hoje: a superação de Militão para Thiago (para formar dupla com Marquinhos) está prestes a ser confirmada, se não acontecer já na próxima Copa do Catar", disse.

Thiago Silva, de 38 anos, irá disputar sua quarta Copa do Mundo pela seleção brasileira. Já Eder Militão irá para o seu primeiro Mundial. Revelado pelo São Paulo, o brasileiro acertou com o Porto em 2018. No ano seguinte, o defensor foi para o Real Madrid.