Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 25/09/2022 15:30

Rio - Gratidão. Esse foi o sentimento que o atacante Cristiano Ronaldo fez questão de externar por meio de suas redes sociais aos torcedores portugueses após sofrer um choque com o goleiro Tcheco. No lance, o atacante recebeu um corte no rosto e precisou de curativo para conter o sangramento.

"Grande jogo, importante vitória equipa! Continuamos focados no nosso objetivo. Obrigado ao público português pelo apoio fantástico", postou o atacante em sua conta no Instagram.

A partida foi marcada por uma grande atuação da seleção de Portugal, que venceu a República Tcheca por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações com dez pontos restando uma rodada para o fim da fase de grupos do torneio. Cristiano Ronaldo acabou passando em branco na goleada de sua equipe.

Após a partida, o líder da seleção lusitana valorizou o resultado conquistado fora de casa. "Foi uma vitória muito importante e todos os companheiros estão de parabéns pelo resultado", comentou o atacante de 37 anos.

Com três vitórias, um empate e uma derrota, a seleção portuguesa tem o melhor ataque da sua chave com onze gols marcados e um saldo de nove bolas na rede. O time está a um empate de garantir a classificação para a sequência no torneio. O próximo duelo é contra a Espanha, na próxima terça, na cidade de Braga.