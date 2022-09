Everton Ribeiro - Lucas Figueiredo / CBF

Everton RibeiroLucas Figueiredo / CBF

Publicado 25/09/2022 15:03

Rio - Após ficar de fora de todas as convocações anteriores de Tite em 2022, Everton Ribeiro recebeu uma oportunidade no último teste antes da lista final para a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o meia do Flamengo afirmou que o bom momento do clube carioca, sob o comando de Dorival Júnior potencializou o talento dos jogadores do elenco rubro-negro.

"Acho que mudou. O trabalho que o Dorival vem fazendo (no Flamengo), não só comigo, mas com a equipe toda. A gente trabalha muito a força, muito arranque e isso é o principal para mim, que sou um jogador que não sou grande, não sou forte, mas preciso da minha agilidade para o arranque curto", afirmou.

O apoiador entrou no segundo tempo da partida contra Gana e poderá ter mais oportunidades no duelo contra a Tunísia, na próxima terça-feira. Na opinião de Everton Ribeiro, a sua evolução no Flamengo fez com que Tite desse a ele uma outra oportunidade.

"Então, isso que me faz tirar os jogadores da frente para eu poder criar as jogadas, e isso a gente tem trabalhado diariamente e tem me dado muita confiança no meu futebol. Me dado força para ir e voltar (do ataque à defesa), ajudar na recomposição e isso me trouxe aqui novamente (Seleção)", disse.