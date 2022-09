Wanda Nara - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2022 14:36 | Atualizado 25/09/2022 14:37

Rio - Na última semana, a modelo Wanda Nara divulgou oficialmente o fim do casamento dela com o jogador Galatasaray, Mauro Icardi. No entanto, o programa da TV argentina "Socios del espectáculo" falou sobre alguns detalhes do término da relação.

De acordo com o jornalista Rodrigo Lussich, que faz parte da atração, Wanda Nara teria reclamado do comportamento de Icardi para Luli Fernández, modelo argentina. A ex-mulher do jogador teria afirmado que Icardi "iria deixá-la louca" e que não aguentava mais o comportamento do atacante.

O programa de TV argentino afirmou que o argentino está se fazendo de desentendido quando à possível separação para "confundir a imprensa". Nos Stories do Instagram, por exemplo, o jogador do clube turco afirmou que deseja ter um filho com Wanda. O casal hoje tem duas meninas, Francesca e Isabella.

Icardi, de 29 anos, foi considerado por muito tempo como uma grande promessa do futebol argentino. O atacante atuou por clubes importantes como Sampdoria, Inter de Milão e PSG. Atualmente está emprestado ao Galatasaray.