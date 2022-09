Enderson Moreira vem sendo questionado no comando do Bahia - Felipe Oliveira/Bahia

Publicado 25/09/2022 12:05

No empate do Bahia com o Operário-PR, na noite deste sábado (24), na Arena Fonte Nova, em 2 a 2, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B, o técnico Enderson Moreira, ex-Botafogo, discutiu com um torcedor na descida para o vestiário.

Em entrevista coletiva após o duelo, Enderson explicou a situação e revelou que o torcedor em questão jogou cerveja enquanto criticava as ações do técnico no tropeço da equipe em casa. A substituição do meia Lucas Mugni causou revolta nas arquibancadas.

"Eu não bati boca não, ele só jogou cerveja em mim. Pode fazer isso no estádio? Eu não bati boca com ninguém não. Só perguntei porque ele fez isso. Eu sou um ser humano, pai de família. Eu quero respeito. Não briguei com ninguém, mas falta respeito com as pessoas. Sou trabalhador como ele, que deve acordar cedo, eu venho da periferia também. Não tem problema me chamar de burro. Eu tirei Mugni porque ele estava cansado. Nem todas as mudanças são por ordem técnica, tem a parte física também. A saída dele foi física, desgaste. Ele já não aguentava mais", disse Enderson.

Em 2021, quando Enderson Moreira ainda dirigia o Botafogo (campeão da Série B), na reta final, dentro do Estádio Nilton Santos, uma situação parecida ficou marcada. Na derrota por 2 a 1 para o Avaí, o técnico virou para um dos setores próximos ao banco de reservas e discutiu com um torcedor alvinegro. Dias depois, emitiu nota pedindo desculpas pelo ocorrido e explicou a polêmica.

Com o resultado, o Bahia chegou a 52 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação da Série B. A distância para o Londrina, quinto colocado e primeiro clube fora do G-4, é de sete pontos.