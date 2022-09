Jogos Olímpicos - AFP

Publicado 24/09/2022 18:54

Rio - O Egito será candidato para sediar os Jogos Olímpicos de 2036. De acordo com informações da agência "Reuters", o presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, autorizou o país africano a entrar na briga para receber o maior evento esportivo do planeta.

O ministro egípcio da Juventude e Esportes, Ashraf Sobhi, afirmou que o país deseja ser a primeira nação árabe ou africana a sediar o evento. O anuncio foi feito durante o encontro do político com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, no Cairo.



O ministro afirmou que a infraestrutura esportiva do Egito é capaz de sediar o evento. Os próximos Jogos Olímpicos vão acontecer em Paris em 2024, depois Los Angeles receberá o evento em 2028 e por fim, Brisbane, na Austrália, em 2032.

O processo de candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2036 ainda não começou, enquanto há relatos de interesse de países como Alemanha, México, Turquia, Rússia, Índia e Catar.