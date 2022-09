Goleiro Bruno em ação pelo Atlético Carioca - Divulgação/Atlético Carioca

Goleiro Bruno em ação pelo Atlético CariocaDivulgação/Atlético Carioca

Publicado 24/09/2022 15:56

O goleiro Bruno depositou R$ 15 mil na conta da avó de Bruninho, seu filho com a modelo Eliza Samudio, morta em 2010 em um crime pelo qual o então goleiro do Flamengo foi condenado pela Justiça. A dívida total está na casa dos R$ 90 mil. A informação foi publicada pelo 'UOL Esportes'.

Bruno mora em Cabo Frio, interior do Rio, onde cumpre prisão domiciliar. Segundo o assessor, ele pretende pagar a dívida até o próximo mês, quando fará o sorteio de um carro doado por um fã. A pensão mensal é de dois salários mínimos e, segundo a família de Eliza, o depósito não vem sendo feito.

"O Bruno está vivendo de ajuda de amigos. Ele tentou abrir uma loja de açaí. Vendeu bem no verão, mas não no inverno. Ele financiou um carro para emprestar a um rapaz pra fazer Uber, mas também não deu certo. Ele está tentando trabalhar para conseguir pagar o que deve. Ganha um salário-mínimo no Atlético Carioca e faz jogos de exibição por cachê. Rifamos algumas camisas do Flamengo e fizemos a vaquinha", disse Elbert Vieira, amigo e assessor de Bruno.

O assessor de Bruno disse ainda que ele caiu em um golpe de um 'trader financeiro' que prometia retorno de 10% mensal. O valor investido foi de R$ 50 mil na GAS Consultoria, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins". Atualmente ele está preso e é acusado pelo Ministério Público de dar golpes em mais de 120 mil clientes.



"Aqui em Cabo Frio 90% da população caiu nessa. Eu perdi dinheiro, o Bruno perdeu, eu tive amigo que perdeu casa. Hoje estamos sem grana, descapitalizados, mas o Bruno gosta de fazer trade financeiro. Eu faço trade desportivo [apostas] e ele tem aprendido também, embora não seja a área dele", disse o assessor.



Bruno foi condenado a 22 anos e 9 meses por participação na morte de Eliza Samudio. Ele foi para o regime semi-aberto em 2019 e tentou retomar a carreira como jogador, passando por times pequenos de todo o país.