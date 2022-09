Tony defende a camisa do Criciúma na Série B do Brasileirão - Divulgação/Criciúma

Publicado 24/09/2022 15:00 | Atualizado 24/09/2022 15:01

O meia Tony, de 36 anos, jogador do Criciúma, está internado em Santa Catarina com um quadro de tromboembolismo pulmonar agudo. A informação foi confirmada pelo clube catarinense em nota oficial, que afirmou a tentativa de identificação da causa do problema.



"O meia Tony encontra-se internado sob cuidados da equipe de pneumologistas do Hospital São José, em Criciúma, em função de um quadro de tromboembolismo pulmonar agudo, diagnosticado nesta sexta-feira (23/09), com as causas sendo investigadas durante o período de internação", informou a equipe catarinense.

O jogador chegou no Criciúma em agosto para o restante da Série B e defendeu a equipe em apenas uma partida, contra o CRB. Ele teve passagens por Botafogo , em 2009, Duque de Caxias, Ceará, Boavista-RJ, ABC, XV de Piracicaba, América-MG, CRB, Ituano, Figueirense, Juventude e Ferroviária.



O Tromboembolismo pulmonar (TEP) é definido como a migração de um ou mais coágulos das veias sistêmicas para o leito vascular pulmonar, é uma doença de importância mundial, com complicações potencialmente fatais a curto e longo prazos. Normalmente afeta as pernas e se deslocam até o pulmão - movimento de fluxo sanguíneo natural do sangue.