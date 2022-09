Andrew, ex-Botafogo - Divulgação/Gil Vicente

Publicado 24/09/2022 20:20

Rio - Um jogador criado nas categorias de base do Botafogo tem chamado a atenção na Europa. Andrew foi colocado na seleção dos melhores jogadores sub-23 no futebol europeu pelo jornal italiano "Corriere dello Sport".

O arqueiro deixou o Glorioso sem custos em 2021 para assinar com o Gil Vicente-POR. O atleta de 21 anos assumiu a titularidade da equipe no fim do ano passado e foi uma das peças chaves para a classificação à Conference League.

À época, Andrew estava sem espaço no Glorioso e as partes optaram pela saída. O clube de General Severiano mantém 30% dos direitos econômicos do atleta, que chegou a ser observado pelo Porto-POR na última janela.



A seleção completa de destaques pelo Corriere dello Sport é: Andrew (Gil Vicente-POR); Malo Gusto (Lyon-FRA), Mark McKenzie (Genk-BEL), Calvin Bassey (Ajax-HOL), Alphonso Davies (Bayern de Munique-ALE); Hong Hyeon-seok (Gent-BEL), Enzo Fernández (Benfica-POR), Patrik Walemark (Feynoord-HOL); Xavi Simons (PSV-HOL), Kvaratshkelia (Napoli-ITA), Haaland (Manchester City-ING).