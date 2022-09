Paige VanZant - Reprodução

Publicado 24/09/2022 18:25 | Atualizado 24/09/2022 18:29

Rio - A lutadora Paige VanZant, de 28 anos, fez um anúncio que surpreendeu seus fãs. Ela divulgou que na última sexta-feira que sua conta no OnlyFans terá uma promoção neste fim de semana. A atleta divulgou que aqueles que quiserem ter acesso ao conteúdo de forma gratuita poderão neste fim de semana.

"Oficialmente em OnlyFans!! E para começar, estou deixando meu site GRATUITO SOMENTE neste fim de semana!!!! Venha para conteúdo exclusivo, vídeos de treinamento e MUITO MAIS!!!! Estarei online o dia todo hoje pronto para conversar. Vejo você lá.", divulgou Paige VanZant.

Paige VanZant atualmente compete em uma franquia de boxe sem luvas. No entanto, ela ficou famosa por atuar no UFC no ano de 2013.