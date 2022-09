Luiz Henrique - AFP

Publicado 24/09/2022 15:30

Rio - Contratado como reforço do Real Betis para a atual temporada europeia, o atacante Luiz Henrique vem agradando nos seus primeiros jogos pelo clube de Sevilha. O jornal espanhol "Mundo Deportivo" elogiou o brasileiro e o comparou com um jogador do Barcelona.

O futebol do ex-jogador do Fluminense foi chamado de "divertido". Além disso, Luiz Henrique foi comparado com Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona. "Ele tem algo de Dembélé : muito drible, capacidade de sair jogando com a bola nos pés do lugar mais inesperado, muita velocidade e, talvez, poucos gols", afirmou a publicação.

"Pela sua forma de rondar a área e tentar o seu chute seco, este atacante de 21 anos vai trazer arte ao ataque do Betis e carisma a uma liga onde falta este tipo de jogador desequilibrado. Talvez um tanto anárquicos em seus movimentos, mas com muito futebol nas chuteiras", continuou descrevendo o jornal.

Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense ao Real Betis em uma operação que poderá render até 13 milhões de euros ao clube carioca. No total, o atacante atuou em seis jogos na temporada, sendo quatro como titular, tendo feito um gol e dado uma assistência.