Publicado 24/09/2022 19:50

Rio - Um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi pode voltar ao Barcelona. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Desportivo", o clube espanhol está planejando uma forma de trazer o argentino de volta na próxima temporada. A operação seria para que o craque encerrasse a carreira e oferecê-lo como embaixador mundial.

O contrato de Messi com o PSG vai até o meio de 2023. De acordo com a publicação, a volta do argentino é um dos principais objetivos do presidente Joan Laporta. No entanto, para contratá-lo, o Barcelona terá que convencer o argentino a voltar e tornar a operação viável financeiramente.



O argentino nunca descartou retornar ao Barcelona, mas só deve deixar o PSG ao final de seu contrato, que acaba em junho de 2023. Laporta gostaria de reconstruir sua relação com Messi. Ele ficou marcado pela saída em 2021, depois de prometer renovar seu vínculo e não ser possível devido ao fair play financeiro de La Liga. De acordo com o joral, a relação entre o craque o presidente está se normalizando e os dois já trocam mensagens.



Para Messi ter espaço na folha salarial, alguns jogadores vão ter que deixar o Barcelona. De acordo com o jornal espanhol, Gerard Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong e Memphis Depay seriam nomes que podem sair do clube catalão.