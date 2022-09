Seleção brasileira entrou na reta final de preparação visando a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/09/2022 14:04

A seleção brasileira deve ter alterações no último amistoso antes da Copa do Mundo do Qatar. A equipe voltou aos treinamentos neste domingo (25), em Paris, e o técnico Tite indicou o retorno do esquema utilizado ao longo do ciclo, com dois volantes de origem e Neymar atuando pelo lado esquerdo. A atividade aconteceu no estádio Paris FC, que tem Raí como dirigente.

Com relação ao time que venceu Gana por 3 a 0, devem deixar a equipe Éder Militão, que jogou na lateral direita, e o atacante Vini Jr. Eles darão lugar a Danilo e Fred. A equipe, desta maneira, teria: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.

O Brasil ainda tem mais um treinamento nesta segunda-feira antes da partida com a Tunísia nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília) no estádio do Paris Saint-Germain, o Parque dos Príncipes.

A Seleção estreia na Copa do Mundo 2022 em 24 de novembro, contra a Sérvia. O Grupo G ainda tem Suíça e Camarões.