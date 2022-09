Maxi López e Daniela Christiansson terão um filho - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2022 14:33 | Atualizado 26/09/2022 14:39

Rio - Maxi López, que teve passagens marcantes pelo Vasco, Barcelona e Milan, será mais uma vez papai. O ex-jogador anunciou em suas redes, ao lado da modelo Daniela Christiansson, que o casal terá o primeiro filho, após sete anos de relacionamento.

Para ela, será o primogênito. Porém, ele vai para a quarta experiência, já que tem três (Maxi Valentino, Constantino e Benedicto) com a modelo Wanda Nara, que acaba de anunciar a separação do também atacante Mauro Icardi.

Para anunciar a gravidez, a modelo sueca compartilhou uma imagem do ultrassom em seus stories do Instagram. Wanda Nara, aliás, não perdeu tempo e desejou felicidades ao casal. "Parabéns. A família está crescendo", escreveu.



Vale lembrar que, após se separar de Wanda, Maxi viu um de seus melhores amigos, Icardi, assumir um relacionamento com a sua ex-esposa. Após anos de desavenças públicas, o ex-atleta, que também defendeu o Grêmio, afirmou que perdoou o antigo amigo.