Messi voltou a jogar com Neymar em 2021, pelo PSG - AFP

Messi voltou a jogar com Neymar em 2021, pelo PSGAFP

Publicado 26/09/2022 13:21

Amigo de Neymar desde os tempos de Barcelona, Messi lamentou o período em que ficaram separados, entre 2017 e 2021, mas celebrou poder voltar a jogar com o brasileiro no PSG.



Em entrevista ao ex-jogador Hristo Stoichkov, na TV americana TUDN, o craque argentino se disse feliz em poder voltar a conviver com o brasileiro.



"Com Neymar nos conhecemos de cor, passamos muito tempo no Barcelona. Gostaria de ter podido aproveitar mais com ele no Barcelona, mas a vida voltou a nos juntar em Paris. Estamos felizes por estarmos juntos. Adoro jogar com ele e estar com ele no dia a dia", disse.



Aposta alta em Mbappé



Messi também aproveitou para elogiar o outro companheiro de ataque do PSG, o francês Mbappé.



"É um jogador diferente, muito forte no mano a mano, que vai para o espaço. Ele é muito rápido, tem muitos gols, é um jogador muito completo e vem provando isso há anos. Nos próximos anos ele estará entre os melhores, com certeza", completou.