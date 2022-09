Reinier - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 26/09/2022 11:21

Rio - Vivendo um bom começo de trajetória no Girona-ESP, Reinier fez um forte desabafo sobre sua passagem pelo Borussia Dortmund-ALE. Em entrevista ao podcast "Gringolândia", do "GE", o ex-jogador do Flamengo lamentou a falta de oportunidades que teve no time alemão.

“Eu só queria sair de lá. Quando deu um ano, percebi que não ia mudar e não era por mim, porque eu estava fazendo de tudo. Eu fazia de tudo. Respeitava todas as pessoas que trabalhavam no clube. Estou com a consciência tranquila. É passado. Não tem muito o falar sobre. Torço muito para o Borussia e para meus amigos que estão lá tenham uma temporada maravilhosa, e segue a vida. Estou no Girona, estou feliz, estou bem", disse Reinier.

Em dois anos na Alemanha, Reinier foi atuou pelo Borussia em 39 jogos, sendo apenas três como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Ao todo, o time alemão disputou 97 jogos no período.

“Passaram dois anos que, para mim, foram perdidos e não vão voltar. Agora tenho que recomeçar dando a vida aqui no Girona”, desabafou o jogador.

Em seu primeiro mês de Girona, Reinier já coleciona cinco jogos. O atacante também já marcou um gol, mesmo número que conseguiu em seus dois anos de Borussia.